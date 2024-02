Er wird künftig für den Vertrieb von LKW-Reifen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich sein. Weber begann seine vielfältige und erfolgreiche Karriere 2008 in der deutschen Goodyear-Gesellschaft und übernahm im Laufe der Jahre zunehmend Verantwortung in verschiedenen Rollen. Zuletzt leitete er als Sales General Manager Consumer das PKW-Reifengeschäft des Reifenherstellers in BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg). Davor war Weber mehrere Jahre lang für den Aufbau und die Leitung des Bereichs Sales Operations für das europäische Pkw-Reifengeschäft zuständig.



Er folgt auf Oliver Sindermann, der zum Director Revenue Management Commercial EMEA ernannt wurde und damit erweiterte Verantwortung für das Lkw-Reifengeschäft in der EMEA-Region übernimmt.