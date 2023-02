Die exklusive Top-Ausstattung des MAN Individiual Lion S ist bei Fahrern sehr beliebt. Kürzlich wurde diese auch mit einem „Red Dot“ im „Red Dot Design Award“ ausgezeichnet. Ab der IAA in Hannover ist die Ausstattungslinie auch für die MAN TGS Baureihe verfügbar und erfährt gleichzeitig umfangreiche Neuerungen: das spezielle Farb-Design umfasst nun auch die Kameraarme des Spiegelersatzsystems MAN OptiView, mit dem es für den Fahrer keine toten Winkel mehr in der Wahrnehmung der Verkehrssituation und anderer Verkehrsteilnehmer gibt. Die typischen roten Designelemente im In- und Exterieur sind um neue optische Akzente ergänzt. Unter anderem sind die Aerodomes an den Seiten der langen Fahrerhäuser mit schwarzen oder roten Farbelementen optisch hervorgehoben und es gibt zusätzlich ein attraktives Optikpaket in schwarz.