Egal ob batterieelektrisches Fahrzeug oder Lkw mit Wasserstoff-Brennstoffzelle: Die Energie wird letztendlich von einem Elektromotor auf die Antriebsräder übertragen. Da wohl auch im Fall einer Brennstoffzelle mit einer Pufferbatterie gearbeitet wird, ist die Basistechnologie auch für Wasserstofffahrzeuge zunächst das BEV (Battery Electric Vehicle). Als Ergänzung können in Zukunft Lkw und Reisebusse mit H2-Brennstoffzellen zum Einsatz kommen, da diese auf den BEV-Antriebsstrang aufsetzen. Ein Großteil der gewichtsintensiven Batterien kann somit durch leichtere Wasserstofftanks sowie die Brennstoffzelle ersetzen werden und die Reichweite erhöht werden.

Die Energiekosten von Wasserstoff sind im Betrieb auf absehbare Zeit noch deutlich höher, auch der Wirkungsgrad der Wasserstofftechnologie ist insgesamt schlechter. Denn es muss zunächst elektrischer Strom in Wasserstoff umgewandelt werden, der dann im Fahrzeug wieder in elektrische Energie umgewandelt wird. Das ist natürlich mit entsprechenden Verlusten behaftet. Dafür ist Wasserstoff auch ohne Stromleitung transportierbar und überschüssiger Strom, etwa aus Windkraftanlagen und Sonnenenergie, können so dauerhaft gespeichert werden.

Bei Batteriefahrzeuge könnten die Energiekosten zum entscheidenden Durchbruchsfaktor werden. MAN sieht im Energiekostenvorteil des batterieelektrischen Lkw den Schlüssel für einen schnellen Umstieg auf E-Trucks. Immerhin haben die Sprit- bzw. Energiekosten bei intensiv genutzten Nutzfahrzeugen den größten Anteil an den Total Cost of Ownership (TCO) und könnten somit die (noch) deutlich höheren Anschaffungskosten von E-Trucks aufwiegen.

Essentiell bleibt dabei aber auch der Aufbau einer Lade-Infrastruktur. Hier erachtet der Traton-Konzern die Unterstützung der Politik als unerlässlich. Das international tätige Nutzfahrzeugunternehmen will aber auch selbst im Rahmen eines Joint Ventures mit Volvo Trucks und Daimler Truck in Europa ein Hochleistungsladenetz mit aufbauen.