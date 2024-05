Van den Oetelaar (37) kam 2011 zu DAF und hatte seitdem Positionen mit zunehmender Verantwortung in den Bereichen Program Management, Product Development und Operations inne; zuletzt war er als Assistant Chief Engineer Vehicle Engineering tätig. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau von der University of Applied Sciences in Eindhoven und einen MBA von der TIAS Tilburg University. In seiner neuen Position ist er Harald Seidel, President von DAF Trucks, unterstellt.