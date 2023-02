Ob Verlust, Beschädigung oder Falschauslieferung – für finanzielle Einbußen, die während des Transportierens inklusive der Verladung und etwaiger Lagerung entstehen, muss jemand aufkommen. Die gesetzliche Haftung von Spediteuren und Frachtführern reicht allerdings in vielen Fällen nicht aus, um den Warenwert abzusichern. Hier greift die Warentransportversicherung. Sie richtet sich nach dem tatsächlichen Warenwert, auch wenn dieser über der gesetzlichen Haftungshöchstgrenze der Verkehrshaftungsversicherung liegt. So bleiben Versicherte im Schadensfall nicht auf den Kosten sitzen.



„Zusammen mit Timocom können wir die Kunden auf digitalem Wege schnell und fair versichern. Und das zu Top-Konditionen – Timocom-Kunden können zwischen vier Prämienmodellen bis zu einem Warenwert von 100.000 Euro wählen“, sagt Thomas Wicke, Geschäftsführer bei der Schunck Group, dem größten deutschen Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen. „Besonders freut uns, dass wir den Kunden das Versichern ihres Transportes so einfach wie möglich machen – mit einer Schnittstelle zur Timocom-Frachtenbörse, also genau dort, wo der Bedarf entsteht.“ Die Warentransportversicherung ist nämlich in die Frachtenbörse eingebunden und kann per Knopfdruck zu jeder eingestellten Fracht hinzugebucht werden. Die notwendigen Angaben für die Versicherung werden direkt aus dem Frachtangebot übertragen, und manuelle Eingaben entfallen. Für drei weitere Versicherungslösungen erhalten Timocom-Kunden exklusive Vorteile, sie beziehen sich auf Auslandsreisen, die Betriebliche Gesundheitsvorsorge und Cybersicherheit.



„Mit unserem neuen Partner, der Schunck Group, können unsere Kunden nun ganz unkompliziert einzelne Ladungen absichern“, resümiert Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bei Timocom. „Das ist gerade für kleinere Unternehmen interessant und solche, die keine laufenden Rahmenverträge mit Versicherungen haben.“