Für zusätzliche Stabilität, ein gleichmäßiges Abriebbild sowie eine optimale Runderneuerungsfähigkeit an der Lenkachse sorgt beim Conti Hybrid HS5 in der Dimension 315/70 R22.5 die 0°-Gürtelkarkasse. Ein langer und durchgehender Stahlgürtel verläuft in Laufrichtung über der Radialkarkasse. Diese Konstruktion optimiert die Druckverteilung im Reifen und in der Aufstandsfläche – auch bei wechselnden Beladungssituationen. Zudem reduziert diese Konstruktion die Beanspruchung der Gürtelkanten und erhöht so Reifenlebensdauer und Runderneuerungsfähigkeit.

Aufgrund der neuentwickelten Profilstruktur des Conti Hybrid HD5 sind Profil und Karkasse an der Antriebsachse auch sehr gut gegen Steinschäden geschützt. Mittelrillen mit zunehmendem Hohlraum in der zweiten Hälfte der Reifenlebensdauer sowie spezielle Steinpuffer beugen Steineinschlüssen im Reifen vor.



Die neuen Conti Hybrid-Reifen werden in zahlreichen Größen verfügbar sein, den Auftakt machen die folgenden Dimensionen 315/70 R 22.5 und 385/55 R 22.5. Alle Reifen sind ab Werk auch als „intelligente Reifen“ erhältlich und können mit dem vorinstallierten Reifensensor an digitale Lösungen wie das digitale Reifenmanagement ContiConnect angebunden werden.