Im Zuge der Verschmelzung wurde die Lagermax Internationale Spedition in Lagermax Logistics Austria umbenannt. Die bisher als getrennt geführten Geschäftsfelder Lagermax AED und Lagermax Spedition agieren ab sofort unter einem Dach. Die erfolgreichen Dienstleistungen der Lagermax AED bleiben unverändert als Produktmarke AED bestehen und werden sowohl im In- wie auch im Ausland weiter ausgebaut.



"Mit der Verschmelzung schaffen wir eine starke Organisation, die den Anforderungen der Zukunft unserer Geschäftsaktivitäten und Ziele optimal entspricht", sagt Alexander Friesz, CEO der Lagermax Group."Klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten, eine deutliche Reduktion von Schnittstellen sowie eine Stärkung unserer Gruppe im In- und Ausland sind damit verbunden." Die Lagermax Logistics Austria wird von einem Geschäftsführungsteam, bestehend aus Michael Macheiner, Richard Pöschl, Christian Stoll und Herbert Weber geführt.



Die neue Struktur schafft eine optimale Ausgangssituation für weitere Expansionsschritte, welche durch organisches Wachstum sowie Zukäufe geplant sind. Damit ist die Speditions- und Logistiksparte der Lagermax Group für die Herausforderungen der Zukunft, wie internationale Entwicklung oder Digitalisierung bestens gerüstet. Mit dieser Struktur wurde ein richtungsweisender Schritt für die Entwicklung nachhaltiger Logistiklösungen und innovativer Produkte – ganz nach dem Firmenmotto "Together in motion" – gesetzt.