In den Bordwänden und im Boden sind serienmäßig Zurrösen eingelassen. Damit entsprechen die Kippbrücken der Ladungssicherungsnorm DIN EN 12642 Code XL. Die Bordwandzurrösen besitzen eine Haltekraft von je einer Tonne und eignen sich zum Verzurren von Gütern, die über die Bordwand hinausragen. Die klappbaren und von innen wie außen zugänglichen Zurrpunkte im Boden weisen eine Haltekraft von je zwei Tonnen auf und eigenen sich auch zum Einlassen von Kettenhaken. Ihre Anzahl, Anordnung und Aufteilung ist für den Transport von Paletten optimiert worden und übertrifft die Vorgaben aus der DIN EN 12640. Darüber hinaus stehen für den D208 auf Wunsch auch Zurrpunkte im Boden mit vier Tonnen Haltekraft bereit. Die Edelstahl-Kotflügel bekommen einen Gummirand, was die Formstabilität über die gesamte Lebensdauer aufrechterhält und für ein dauerhaft schickes Erscheinungsbild sorgt. Neue integrierte Aufstiege an Rück- und Seitenwänden in verbesserter Ergonomie erleichtern das Entern der Kippbrücke, die insgesamt eine niedrigere Bauhöhe aufweisen und sich dadurch von Hand leichter beladen lässt. Die Betätigung der Kippfunktion über die Meiller-Hydraulik erfolgt vom Fahrerplatz aus entweder mittels elektrischer Steuerung per Tastschalter oder pneumatischem Kippgeber mit proportionaler Steuerung.



Die Innenbreite der Kippbrücke, kann entweder in Paletten- oder Containerbreite geordert werden, sodass sich unterschiedliche Formen der Ladung optimal auf der Ladefläche formschlüssig sichern lassen. Optional kann Meiller die modulare Stirnwand mit einem Ablagegestell versehen, um auch lange Güter wie Holzlatten, Rohre oder Metallprofile transportieren zu können. Das Gestell mit 250 Kilogramm Tragkraft ist zum Befestigen weiterer Anbauteile und dem Planensystem von Meiller vorbereitet, lässt sich individuell einstellen und kann bei Bedarf nachgerüstet werden. Auf Wunsch sind Werkzeugkisten aus Edelstahl oder Kunststoff in verschiedenen Größen mit 25 bis 120 Liter Fassungsvermögen zum Anbauen am Chassis zu haben. Aufwerten lassen sich die Kipper ferner mit Stielhalterungen an verschiedenen Positionen, Spannstangen für die schnelle formschlüssige Ladungssicherung von Stückgut oder zusätzliche Zurrleisten. Für mehr Ladevolumen bieten die Münchener ab Mitte 2023 zusätzlich steckbare Aufsatzwände aus Aluminium an, die für eine 20 oder 40 Zentimeter höhere Ladebordwand sorgen und sich leicht mit wenigen Handgriffen montieren und demontieren lassen. Darüber hinaus gibt es dann für diese beiden Kippertypen noch pendelnde Aluminiumaufsatzwände, die die Bordwände um 60 Zentimeter erhöhen. Ebenfalls ab Mitte nächsten Jahres ist eine Ladekranvorbereitung für den Einbau des Gerätes zwischen Fahrerhaus und Kippbrücke verfügbar. Dank der alleinigen Verschraubung ohne Schweißarbeiten ist die Montage einfacher und schneller zu erledigen, sodass das Fahrzeug kürzere Zeit beim Aufbauer steht und der Kunde schneller darüber verfügen kann.