Über die neue Schnittstelle EV.connect erhalten Webfleet-Kunden auf Basis fundierter Telematikdaten konkrete Vorschläge zur Elektrifizierung der eigenen Flotte. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, die richtigen E-Modelle für ihre Flotten zu finden. Chargylize nutzt die Telematikdaten von Webfleet, um die aktuelle Fahrzeugnutzung eines Unternehmens zu analysieren. Mit den Informationen über die verfügbare Ladeinfrastruktur im Einsatzgebiet des Fuhrparks können Webfleet-Nutzer so bei Chargylize eine Beratung zur Flottenelektrifizierung anfordern, die ihnen veranschaulicht, wie viele Fahrzeuge in ihrer Flotte auf der Grundlage ihres tatsächlichen Fahrverhaltens durch Elektromodelle ersetzt werden könnten. Aus einer Liste von vorgeschlagenen Elektrofahrzeugen können die Nutzer anhand verschiedener Kriterien, wie Reichweite, Hersteller und Preis, das für sie geeignete Modell auswählen und sehen, wie viel CO 2 und Kraftstoff sie dadurch einsparen.



„Unsere Lösung bietet Flottenmanagern echte Transparenz über das Elektrifizierungspotenzial ihrer Flotte“, sagt Florian Klett, Mitgründer und CEO von Chargylize. „Sie ermöglicht es, Entscheidungen auf Basis realer Daten anstatt aus dem Bauch heraus zu treffen. Mit der neuen Lösung können Flottenmanager die Elektrifizierung ihrer Flotte innerhalb von 10 Minuten simulieren.“ – „Webfleet hat einen Schwerpunkt darauf gesetzt, seine Kunden auf ihrem Weg in die E-Mobilität zu unterstützen“, ergänzt Taco van der Leij, Vice President Webfleet Europe. „Dabei kommt unserer Partnerschaft mit Chargylize eine besondere Bedeutung zu. Denn auf Basis unserer neuen gemeinsamen Lösungen können Webfleet-Nutzer die Elektrifizierung ihrer Flotte Schritt für Schritt planen und sich dabei auf präzise Daten aus der Telematik stützen, um die Effizienz ihrer Flotte zu optimieren.“