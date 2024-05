Ford Pro führt die neue Heim-Ladelösung ab Sommer 2024 parallel mit der Markteinführung des E-Transit Custom in Großbritannien ein und rollt das Angebot anschließend sukzessive in den europäischen Märkten aus. Die integrierte Heim-Ladelösung von Ford Pro umfasst eine professionelle Beratung und Einweisung, die Installation und Wartung der Wallbox. Hinzu kommt eine Software-Lösung, die das Planen und Abrechnen von Ladevorgängen erleichtert. Mit der speziellen Ford Pro Charging-Software können die Nutzer die Ladevorgänge für jene Phasen der Nacht planen, in denen günstigere Stromtarife gelten. Dies reduziert die Betriebskosten. Über das bordeigene 11-kW-Ladegerät mit drei Phasen lädt der E-Transit Custom seine Antriebsbatterie in 6,7 Stunden wieder vollständig auf. Firmenflotten, bei denen unterschiedliche Fahrer jeweils daheim laden möchten, erlaubt die Ford Pro Telematics-Software das bequeme Überprüfen und Managen des Energieverbrauchs. Dabei lassen sich zum Beispiel anstehende Rückerstattungen für die Fahrer mithilfe einer festgelegten Quote pro kWh automatisieren. Die Technik ermöglicht auch das ferngesteuerte Vorkonditionieren. Dabei werden die Batterie und das Cockpit während des Ladevorgangs geheizt oder gekühlt, um die Reichweite zu maximieren. Das System warnt zugleich, fallsein Fahrzeug nicht mit einer Ladesäule verbunden ist, obwohl es neuen Strom "tanken" sollte. Über Ford Pro Telematics Drive, der ergänzenden App zu Ford Pro Telematics, können die Kunden zudem den Wartungszustand der Transporter und den Ladestand der Batterien überprüfen. Für ein einzelnes Fahrzeug deckt die FordPass-App diesen Service ab.