Er wird das Unternehmen mit Fokus auf Tankstellentechnik und Bezahlsysteme für E-Ladesäulen erfolgreich in die Zukunft führen. Das Team von Hectronic blickt äußerst positiv auf diese Zusammenarbeit mit ihm und die weitere Entwicklung des Unternehmens in Österreich. Schacherl folgt damit auf den bisherigen Geschäftsführer Dr. Michael Ringhofer, der die Niederlassung in den vergangenen sieben Jahren erfolgreich geleitet hat.