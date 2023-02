Neue Spitze bei der Berger Logistik GmbH: Erhard Stadler übernimmt am 1. Juli 2022 die Geschäftsführung des Tiroler Transport- und Logistikunternehmens mit Sitz in Wörgl. Neben langjähriger Expertise und fundiertem Fachwissen im weltweiten Logistik- und Supply-Chain-Management bringt er breite internationale Management-Erfahrung für seine neue Rolle bei der Berger Logistik mit. Sein weitreichendes Know-how wird er künftig maßgeblich in die globale Expansionsstrategie einbringen, um den internationalen Wachstumskurs der Berger Logistik konsequent weiter voranzutreiben. Als Head of Global Supply Chain bleibt er auch weiterhin für die weltweiten Wertschöpfungs- und Lieferketten bei Red Bull verantwortlich.