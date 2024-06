„Im europäischen Ausland gehören vor allem Skandinavien, die Benelux-Staaten sowie die Alpenländer zu den dynamischsten Märkten. Besonders in Österreich und in der Schweiz mit ihren sensiblen Berggebieten ist der emissionsfreie Kühltransport sehr gefragt“, so Meyer.



Vollelektrische Kühlaggregate in fünf 5 E-Volvos

Ein Beispiel für den erfolgreichen Einstieg in die Flotten-Transformation sei die Schweizer Schwab-Guillod AG – ein Schweizer Gemüsegroßhändler, der seine neuen Elektro-LKW von Volvo mit den vollelektrischen Mitsubishi TEJ130 Kühlaggregaten ausstatten ließ: „Unser langjähriger Kunde hat kürzlich fünf vollelektrische TEJ-Einheiten in Kombination mit dem Volvo Elektro-LKW der Marke ,FM Electric‘ in Betrieb genommen. Diese Verbindung ermöglicht eine vollständig emissionsfreie Belieferung im Lebensmittel-Verteilerverkehr“, hält Meyer fest.