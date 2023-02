Das Wolfsburger Familienunternehmen beschäftigt rund 16.000 Menschen an weltweit über 80 Standorten. Um den Zugang zur beruflichen Weiterbildung für die Beschäftigten zu verbessern, sah sich Beck nach einer geeigneten digitalen Alternative um. Großen Wert legte sie dabei auf ein möglichst breites inhaltliches Spektrum. Denn neben grundlegenden Kursen und Unterweisungen sollten auch speziellere Themen digital abgedeckt werden können. Wichtig war Mandy Beck zum Beispiel die Informationssicherheit. Dazu zählt der sicherer Umgang mit dem Internet, aber auch konkrete Handlungshinweise, was etwa getan werden sollte, wenn ein Smartphone verloren geht oder ein Passwort vergessen wird."Wir nehmen das sehr ernst, denn neben vielen Chancen ergeben sich durch die digitalen Möglichkeiten auch etliche Risiken, die man nicht außer Acht lassen sollte", so Beck.

Fündig wurde sie schließlich bei der E-Learning-Plattform Spedifort der INNovativ GmbH & Co. KG. Die speziell auf die Bedürfnisse von Transport- und Logistik-unternehmen zugeschnittenen Programme decken eine große Bandbreite an Themen ab. Sie reichen von A wie Akquise bis Z wie Zoll und sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Zudem besteht für Unternehmen die Möglichkeit, eigene Inhalte an die Plattform anzubinden.