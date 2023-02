Der Andrang bei diesem Wettbewerb war groß: Über 1.000 Teilnehmer aus 18 Ländern nahmen an den regionalen Vorentscheidungen teil, von denen 15 Fahrer zum Finale in Luxemburg eingeladen wurden. Goodyear war exklusiver Reifenausstatter und Partner der Veranstaltung, aus der schließlich Gábor Szabados aus Ungarn als Sieger hervorging. Auf dem Weg zum geschicktesten Lkw-Fahrer Europas mussten sie sich verschiedenen Herausforderungen stellen, die vom Ankuppeln eines Anhängers und dem Rückwärtsfahren bis hin zum umweltschonenden Fahren und der Reifenkontrolle reichten. Die zweitägige Veranstaltung fand auf dem Testgelände von Goodyear statt, auf dem sonst Pkw- und Lkw-Reifen getestet werden. Die Finalisten nahmen an sieben verschiedenen Technik- und Handling-Workshops teil und bekamen so ein Gefühl dafür, welchen Tests die Reifen in ihrer Entwicklungsphase unterzogen werden.



Maciej Szymanski, Director Marketing Commercial Business Europe bei Goodyear: "Es ist eine Ehre für Goodyear, Partner eines so namhaften Wettbewerbs zu sein, der mit unserem Bestreben übereinstimmt, stets die besten Ergebnisse zu erzielen. Wir sind besonders stolz auf unsere Partnerschaft mit DAF. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, seine Umweltinitiativen zu verstärken, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Im Namen von Goodyear möchte ich allen Fahrern gratulieren, die an der DAF Driver Challenge 2022 teilgenommen haben – insbesondere Gábor Szabados, dem ‚DAF Driver Challenge Champion 2022‘.“