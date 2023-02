MAN ProfiDrive und Michelin verkünden auf der IAA Transportation 2022 globale Reifenpartnerschaft für das MAN Fahrertraining: (v.l.) Thorsten Helbig, MAN ProfiDrive, Dr. Sebastian Weig, Head of Product Marketing Truck bei MAN, Daniel Hey, Key Account Manager Truck and Bus Tyres – Original Equipment bei Michelin, Dennis Affeld, Senior Vice President Head of Sales Truck & Van (ST) bei MAN, Philipp Ostbomk, Vice President Sales B2B Europe North bei Michelin.