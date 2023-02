Sie enthält Hunderte von qualitativ hochwertigen Referenzbildern. In diese können die Nutzer hineinzoomen, um bestimmte Details zu erkennen. Zu den wichtigsten Informationen in der App gehören die vollständigen technischen Daten von mehr als 200 Nutzfahrzeugreifen von Michelin – vom kleinsten Anhängerreifen 6.00 R 9 Michelin XTA bis zum größten Reifen 525/65 R 20.5 Michelin XS, der für schwere Lkw auf weichem Sand entwickelt wurde. Zu den Detailinformationen gehören Größenangaben, Empfehlungen für den Reifendruck, Daten zur EU-Reifenkennzeichnung und – falls das Produkt dafür vorgesehen ist — auch die Informationen zum Nachschneiden.



Die App bietet außerdem eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine detaillierte Reifeninspektion. Dies hilft den Nutzern, Verschleiß und Schäden an Lauffläche, Seitenwand, Innerliner und Wulst zu erkennen – und die wahrscheinlichen Ursachen zu verstehen. Die Nutzer haben auch vollen Zugang zu umfassender Beratung und Unterstützung rund um die sichere Reifenmontage, Wintervorschriften und die landesspezifische Reifengesetzgebung. Die App enthält zudem eine praktische Reifenauswahlhilfe, welche die Händler und Fuhrparkbetreiber dabei unterstützt, den optimalen Reifen für jede Anwendung zu finden – alldas mit detaillierten Beschreibungen und Bildern. Michelin aktualisiert die App kontinuierlich, um neue Funktionen und Features zu gewährleisten, die zusammen mit Händlern und Fuhrparkbetreibern entwickelt werden.