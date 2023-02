Die Außensicht-Sicherheitssysteme für Lkw sind – jedenfalls in Österreich – wieder einmal im Gespräch. Da kommt es gerade recht, dass Mercedes-Benz Trucks mit der Nachricht über eine Weiterentwicklung aufwartet, die für mehr mehr Sicherheit im Verkehr sorgen soll. Kameras anstelle von Außenspiegeln – seit 2018 hat der Hersteller die MirrorCam in Serie eingeführt – das erste Spiegelkamerasystem für Lkw. Ein mit der MirrorCam ausgestatteter Serien-Lkw verfügt nicht mehr über die klassischen Haupt- und Weitwinkelspiegel, sondern über ein System aus zwei links und rechts am Dachrahmen befestigte Kameras sowie zwei hochformatige, im Fahrerhaus an den A-Säulen befestigte Monitore mitsamt den entsprechenden Steuerelementen am Fahrerarbeitsplatz.



Nun hat Mercedes-Benz Trucks diesen „MirrorCams“ ein erstes Update verpasst: Mit der seit April 2022 in den Actros- und Arocs-Baureihen wie auch der im eActros verfügbaren zweiten Generation hat man das mit mehreren Innovationspreisen ausgezeichnete System in wichtigen Details weiterentwickelt. „Der enge Austausch mit unseren Kunden und deren Erfahrungen aus der täglichen Praxis waren für uns die Grundlagen dafür, nochmals an einzelnen technischen Stellschrauben zu drehen und so einen noch höheren Mehrwert insbesondere in Sachen Darstellung und Sicherheit zu generieren“, sagt Prof. Dr. Uwe Baake, Leiter der Produktentwicklung von Mercedes-Benz-Trucks.