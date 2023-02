Keine Baustelle kommt heute ohne echte Spezialisten für Klima und Lüftung, Heizung oder Sanitär aus. Ganz im Gegenteil: Akut steigende Energiepreise lassen in immer mehr Bau- und Sanierungsbereichen den Wunsch nach energieeffizienten Lösungen aufkommen. Das sorgt bei Installationsbetrieben für volle Auftragsbücher und teils lange Wartezeiten bei den Kunden.

Die GC-Gruppe Österreich kümmert sich darum, dass es auch zu Spitzenzeiten mit dem Materialnachschub für die Installationsbetriebe klappt. Basierend auf einem Verbund von eigentümergeführten und regional stark verwurzelten Großhandelshäusern, ist die GC-Gruppe ein verlässlicher Partner für Installateure genauso wie für Kommunen oder Baufirmen. Die Basis liefert das Festhalten am dreistufigen Vertriebsweg (Großhändler, Handwerksbetrieb, Endkunde). Dabei stehen rund zwei Millionen Artikel binnen Sekunden online zur Verfügung, viele tausend stark nachgefragte Produkte sind zudem in den Großhandelshäusern lagernd.

Darum, dass jeder Kunde das gewünschte Produkt schnellst möglich bekommt, kümmern sich über 1.000 Mitarbeiter. Angesichts dieser Eckdaten wird schnell klar, dass es bei der GC-Gruppe maßgeschneiderte Lösungen für die Transportlogistik geben muss, um Tag für Tag einen reibungslosen Warenfluss zwischen Hersteller, Vertriebsstandorten und Kunden zu garantieren.

Einen wichtigen Beitrag liefern hier die vielen Mercedes-Benz Atego-Modelle, die die GC-Gruppe seit vielen Jahren einsetzt. Waren es am Anfang noch in dezentem rot lackierte Fahrzeuge, so geht die jüngste Generation in elegantem schwarzgrau an den Start. Gleich vier neue Fahrzeuge wurden vor kurzem bei Pappas in Eugendorf übergeben. Sie alle verfügen über eine gute Komfortausstattung, einen hochmodernen 7,7-Liter-Dieselmotor und über viel Laderaum in ihren Junge-Kofferaufbauten. Bereits im Februar wurden zwei weitere Ategos übergeben. Die ausgelieferten Neufahrzeuge werden an den Standorten in Bergheim und Innsbruck eingesetzt.