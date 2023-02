Die auf dem Carport-Dach gewonnene Solarenergie fließt aber nicht 1:1 in die Ladestationen auf dem Parkplatz, sondern in ein intelligent vernetztes Energie-Management-System der Max Wild GmbH. An dieses sind auch die firmeneigenen Photovoltaikanlagen am Hauptsitz in Berkheim angeschlossen, mit einer Gesamtleistung von knapp 950 kWp. Gemeinsam mit dem 150 kWh installierten Batteriespeicher deckte Max Wild so bereits in der Vergangenheit rund drei Viertel des Eigenstrombedarfs aus umweltfreundlicher Sonnenenergie. „2021 haben allein unsere firmeneigenen Photovoltaikanlagen, ohne Solarcarport, Sonnenstrom für umgerechnet 249 Drei-Personen-Haushalte erzeugt“, betont Geschäftsführer Roland Wild. Überschüssigen Solarstrom speist Max Wild ins öffentliche Netz ein. Alle Photovoltaikanlagen zusammen, auch an anderen Standorten von Max Wild, haben eine installierte Leistung von 2,26 MW.

Besonders praktisch und effizient: Über das Energie-Management-System können der in den Photovoltaikanlagen erzeugte Strom und der Strombedarf lastvariabel aufeinander abgestimmt werden. Das gilt auch für die Ladesäulen auf dem Mitarbeiterparkplatz. Nur wenn genug Sonnenstrom da ist und nicht an anderer Stelle im Max-Wild-Netz gebraucht wird, fließt er in die Ladesäulen. Somit stellt das Unternehmen sicher, dass die E-Autos auch wirklich Ökostrom tanken. „Außerdem können wir die Nutzergruppen priorisieren“, betont Thomas Fröhlich aus der Unternehmensentwicklung von Max Wild, der das Projekt „Solarcarport“ maßgeblich betreute. „Bauleiter beispielsweise können mehr Sonnenstrom in kürzerer Zeit laden. Die E-Fahrzeuge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die acht Stunden im Büro sind, laden hingegen langsamer“.