Dass wenige Monate nach der Ankündigung der erste Ladestandort in Betrieb genommen wurde, soll untermauern, wie ernst es den beiden Partnern mit der Umsetzung ist. So wird davon berichtet, dass am MAN Servicestandort in Berlin-Wildau bereits zwei Ladepunkte für öffentliches Laden zur Verfügung stehen. In den nächsten Wochen soll die Inbetriebnahme von zwei weiteren Standorten in Karlsfeld, nahe dem MAN Unternehmenssitz in München, mit insgesamt vier Ladepunkten sowie in Fürstenwalde mit zwei Ladepunkten folgen. Versprochen wird, an allen Ladepunkten mit bis zu 400 kW laden zu können.

Das Layout der Standorte sei speziell für das Laden von elektrischen Nutzfahrzeugen ausgelegt: Dazu gehöre unter anderem eine Durchfahrtsmöglichkeit durch die Ladebucht, so dass LKW nicht rangieren müssen. Bis Ende 2025 ist geplant, dass 80 Standorte mit öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur ausgestattet sind.