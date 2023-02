Lukas Strauhs gewann bei den „Austrian Skills“-Staatsmeisterschaften 2021 den ersten Platz im Bereich Lkw-Technik. Strauhs hat bei Scania eine Lehre für Nutzfahrzeugtechnik mit Systemelektronik absolviert. Seit Anfang 2015 arbeitet er in der Scania-Filiale in Brunn am Gebirge, wo er nun als Geselle angestellt ist.



Der junge Servicespezialist konnte bei dem 3-tätigen Wettbewerb seine Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich gegen die harte Konkurrenz durchsetzen. Als Sieger ist er damit auch für die internationalen Berufsmeisterschaften „Euro-Skills“ und „World-Skills“ qualifiziert. Platz 2 sicherte sich der Lkw-Techniker Matthias Schlögl von MAN Truck & Bus Leopoldsdorf. Manuel Fellinger von Iveco Wöllersdorf belegte den dritten Platz.