DAF Trucks hat den Auftrag für die Produktion von fast neunhundert Fahrzeugen für die belgische Armee im Jahr 2021 erhalten. Die Fahrgestelle werden in der Fahrzeugfabrik Tatra Trucks in Kopřivnice hergestellt, und einige der Fahrzeuge werden noch mit einer von der Gesellschaft Tatra Defence Vehicle entwickelten ballistischen Kabine ausgestattet. Die ersten Lieferungen von Tatra-Fahrgestellen, die in Belgien mit Aufbauten und teilweise mit Kabinen nachgerüstet werden, erfolgen noch in diesem Jahr. Der Auftrag wird im Jahr 2025 abgeschlossen sein.



„Das gesamte Programm der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag im Brüsseler Park war beeindruckend, und der Höhepunkt war die Militärparade. Es ist eine große Ehre für uns, dass die neuen Logistik-Fahrzeuge auf dem Tatra-Fahrgestell darin aufgenommen wurden. Dank der Zusammenarbeit mit DAF Trucks, deren Fahrerhäuser und Motoren wir für unsere Tatra Phoenix-Reihe verwenden, ist es uns gelungen, in den anspruchsvollen belgischen Markt einzudringen. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Großauftrag für Tatra eine großartige Referenz sein wird, die für uns auch bei anderen Armeen mit hohen Anforderungen an das Fahrzeughandling und die Sicherheit der Besatzung die Tür öffnet“, kommentierte direkt aus Brüssel Kamil Košťál, Marketingdirektor von Tatra Trucks.