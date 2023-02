Der Pritschen-Sattelauflieger Profi Liner von Krone (s. Titelbild) ist bis ins Detail durchdacht und mit besonders hochwertigen Serienbauteilen ausgestattet. Das geschweißte Chassis, die kathodische Tauchlackierung und der preisgekrönte Krone Multi Lock-Außenrahmen stehen für hohe Stabilität, optimalen Schutz – und im zweiten Trailerleben für einen hohen Wiederverkaufswert.

Speziell für die Bauwirtschaft gibt es den „Profi Liner Baustofftransport“ als offenen Kasten mit Bordwänden in 550 mm und 750 mm Höhe. Die Stirnwand ist je nach Wunsch 1.200 mm, 1.600 mm oder 2.000 mm hoch. Es werden vier Bordwände in Verbindung mit Klapprungen geliefert. Ein integrierter Anfahrschutz vermeidet Bordwandschäden beim seitlichen Be- und Entladen. Zusätzliche Möglichkeiten zur Absicherung von Langmaterial bieten Zehn Paar Rungentaschen im Außenrahmen und zehn Paar mittig. Um Behelfsstirnwände im Fahrzeug weiter nach hinten bauen zu können, bietet Krone zusätzlich die Möglichkeit, im Halsbereich die ersten beiden Reihen Rungentaschen von drei auf fünf Stück zu erhöhen. So gelingt eine optimale Lastverteilung.