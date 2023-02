Die Lagermax AED International GmbH blickt bei der Sendungsentwicklung positiv auf das Jahr 2021 zurück. Das Transportaufkommen im abgelaufenen Geschäftsjahr umfasste dabei fast 1,9 Millionen Sendungen. Insgesamt bewegte der Nachtexpress & After-Sales Spezialist knapp 100 Millionen Tonnen. Für das positive Ergebnis ist unter anderem das stark gestiegene Sendungsaufkommen in Österreich sowie in Ost- Südosteuropa verantwortlich. Lagermax AED erzielte damit eines der besten Ergebnisse der letzten Jahre. "Durch die starke Eigenpräsenz im gesamten CEE-Raum agieren wir vollkommen autark und zählen uns mittlerweile in nahezu allen Ländern zum Marktführer", freut sich Richard Pöschl Geschäftsführer der Lagermax AED International GmbH.

Lagermax AED verfügt in allen Ländern mit eigenen Niederlassungen über einheitliche Softwarelösungen und bietet international einheitliche Qualitätsstandards. "Ob in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien oder Bulgarien – unsere Kunden schätzen und profitieren vom einheitlichen, grenzüberschreitendem Dienstleistungsangebot", so Pöschl. Aufgrund des anhaltend wachsenden Warenstroms innerhalb des CEE-Raums, zwischen Mitteleuropa und dem Schwarzen Meer, erwartet Lagermax AED mit seinen ausländischen Tochterunternehmen für das laufende Geschäftsjahr 2022 weitere Steigerungen bei der Sendungsentwicklung und blickt damit in eine optimistische Zukunft.