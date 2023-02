Täglich nutzen Millionen Menschen französische Autobahnen – lange, emissionsintensive Staus und Wartezeiten stehen auf der Tagesordnung. Das neue Mautsystem von Kapsch TrafficCom macht den Verkehr flüssiger (insbesondere an Wochenenden und an Tagen mit hohem Verkehrsaufkommen), reduziert Emissionen und erhöht die Attraktivität vor allem der Regionen Île-de-France und Normandie. Das Mautsystem wird auf 250 km der Autobahnen A13 und A14 installiert, einer stark befahrenen Autobahnstrecke in Frankreich zwischen der Hauptstadt Paris und der Stadt Caen (Calvados) in der Normandie. Kapsch TrafficCom liefert ein komplettes Set an Autobahnbrücken sowie die Schnittstellen zu zentralen SAPN-Systemen. Dabei werden die bestehenden Mautstationen durch eben die Autobahnbrücken ersetzt, die in der Lage sind, Fahrzeuge zu erkennen, zu identifizieren, zu klassifizieren und die entsprechende Mautgebühr automatisch zu berechnen. Der Vertrag enthält außerdem auch optionale Wartungsleistungen.



„Autofahrer müssen nicht mehr abbremsen oder an der Mautstelle warten, sondern können die Straße frei und ohne Mautunterbrechungen benützen, weil die Zahlungen automatisch oder im Nachhinein durchgeführt werden können“, erklärt Quentin Houet, Area Sales Manager bei Kapsch TrafficCom. „Mit dem System, zu dem Kapsch TrafficCom zentrale Bausteine liefert, werden 30.000 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart. Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt bei der Umstellung von herkömmlichen Mautstationen auf Free-Flow-Systeme, die eine nachhaltigere Mobilität und ein ungestörtes Fahrerlebnis für die Benutzer der Autobahnen A13 und A14 ermöglichen.“



Die Lieferung soll sofort beginnen, während die ersten Teile des neuen Systems in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 in Betrieb genommen werden sollen. Der freie Verkehrsfluss soll im Laufe des Jahres 2024 starten – die neue Lösung wird mit also mit möglichst begrenzten Auswirkungen auf den laufenden Verkehr eingeführt.