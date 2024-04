Zudem hatte er einen wesentlichen Anteil an der heutigen globalen Ausrichtung, indem er maßgeblich zur aktuellen Organisationsstruktur beitrug. Darüber hinaus war Philip Freiherr von dem Bussche ein treibender Faktor für den beachtlichen Wachstumskurs von Krone. Sein strategisches Gespür, kombiniert mit einem standhaften Optimismus bezüglich der Zukunftsperspektiven des Unternehmens, zeichnete ihn aus, ohne dabei kritische Aspekte außer Acht zu lassen. Nicht zuletzt brachte er dank seiner umfassenden Erfahrung im landwirtschaftlichen Sektor sein außergewöhnlich breites Branchenwissen ein. Der passionierte Landwirt bewirtschaftete leidenschaftlich das Gut Ippenburg. Ippenburg ist seit dem 14. Jahrhundert im Besitz seiner Familie und wurde im Jahr 2013 bereits an die 22. Generation vererbt. Seit 1990 baute von dem Bussche gemeinsam mit einem Partner einen weiteren großen Landwirtschaftsbetrieb in Krostitz (Sachsen) auf. Darüber hinaus engagierte er sich in den Gremien der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG), deren Präsident er zwischen 1997 und 2005 war. Der bodenständige Familienvater und mehrfache Großvater Philip Freiherr von dem Bussche stand im Berufs- wie auch Privatleben besonders für nachhaltige Themengebiete ein. Diese grundsätzliche Lebenseinstellung vertrat er konsequent in seinem Umfeld, welches ihm dafür stets eine enorme Wertschätzung entgegenbrachte.