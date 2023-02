Seit Jänner ist der Dieselpreis bereits um über 45 Prozent gestiegen. Die größten Preisanstiege erfolgten sprunghaft seit Anfang März. Diese sprunghaften Preissteigerungen könnten kurzfristig nicht an Kunden weitergegeben werden, sondern müssten von den Straßentransportunternehmen selbst getragen werden. Der Anteil der Kraftstoffkosten an den Gesamtkosten würde mittlerweile rund 30 Prozent betragen und die Preissteigerungen beim Diesel die üblichen Margen in der Branche bei weitem übersteigen. Zudem hätten Frächter Probleme in der Versorgung mit Kraftstoff für ihre Betriebstankstellen. Als Grund für letzteres werden Irritationen auf dem Spotmarkt genannt.

„Die Lage ist nicht nur prekär, sondern existenzbedrohend“, betonen die Vertreter der Transportwirtschaft in einem offenen Brief an die österreichische Bundesregierung. Sie fordern daher folgende Notmaßnahmen, bis sich die Markt- und Preislage wieder entspannt: