Die Transporteure in der WKO berichten über Schwierigkeiten bei der Kraftstoffverteilung in Polen. Insbesondere in den Grenzgebieten zur Ukraine kommt es aktuell zu einer stark erhöhten Nachfrage. Vorübergehend habe der polnische Mineralölkonzern Orlen daher die maximal tankbare Kraftstoffmenge auf 500 Liter Diesel pro Lkw limitiert.