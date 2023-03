...Es gibt also noch nicht einmal die Kapazitäten, um Fahrzeuge ordnungsgemäß abzustellen, da ist vom Laden noch gar keine Rede. Ist es vor diesem Hintergrund überhaupt realistisch, dass wir den Fernverkehr im großen Stil auf Elektromobilität umstellen?

Roland Löffler: Wir haben in Österreich eine sehr große Anzahl an regionalen Verkehren, die aktuell fossil betrieben werden. Wir tun gut daran, wenn wir uns auf das konzentrieren, was perspektivisch in den nächsten fünf bis sieben Jahren wirklich umsetzbar ist. Sehr viele Verkehre werden unter 300 Kilometer Tagesleistung operiert. Wenn wir uns auf diese Gruppen fokussieren und die entsprechenden Fahrzeugsegmente, dann haben wir unglaublich viel geschafft, um zu dekarbonisieren. Es gibt auch gesteuerte Verkehre mit Start- und Endpunkt in Österreich, bei denen im Zweischichtbetrieb 800 bis 900 Kilometer am Tag gefahren werden. Hier gibt es also viel Potenzial. Wir führen Routensimulationen, Wirtschaftlichkeitsplanungen und 7-Tages-Analysen für das Lademanagement durch, damit auch für den Folgetag immer genug Energie vorhanden ist. Vieles ist nur möglich, wenn der Kunde bei seinen eigenen Logistik-Hubs und Standorten lädt. Das muss nicht immer hoch komprimierte Schnellladung sein, aber es muss in die Logistik des Kunden passen, ebenso in das Arbeitszeitmanagement des Fahrers. Und letzten Endes ergeben sich Fragen auf der Kostenseite: Was zahlt man als Kunde für die konsumierte Kilowattstunde? Deshalb geht der Trend Richtung Eigenproduktion von Strom, soweit möglich über Photovoltaik und Windparks.

Den Ansatz, den Fernverkehr zu elektrifizierten und die Nachtruhezeit zum Laden zu nutzen, muss man weiter beobachten. In den nächsten Jahren wird sich die Batterie- und Ladeleistung noch deutlich erhöhen, wir rechnen mit Batteriekapazitäten von bis zu 800 Kilowattstunden. In diesem Zusammenhang werden zukünftig auch wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Elektro-Lkw eine zentrale Rolle spielen und eine wichtige Ergänzung für längere und schwere Transporte darstellen.