Österreich ist ja ein sehr kleiner Markt im Vergleich zu Deutschland, hat aber sehr viele regionale Besonderheiten. Wie will Kögel diesen Markt künftig bearbeiten?

Wir haben Anfang 2022 die Hochstaffl-Händler-Konstellationen aufgelöst. Somit sind wir jetzt mit einer eigenen Niederlassung in Schärding als Headquarter vertreten, Niederlassungsleiter ist Thomas Dorfer. Wir bearbeiten den Markt mit vier eigenen, erfahrenen Gebietsverkäufern unter der Führung von Roland Mayer als Vertriebsleiter. Und so können wir mit dieser Aufstellung auch diese, wie Sie richtigerweise angesprochen haben, regionalen Ansprüche der Kunden gut abdecken.

Welche Produktgruppen stehen in Österreich besonders im Fokus?



Das ist einerseits der Bereich General Cargo, also Standard-Planenauflieger der auch mit den zusätzlichen Ausstattungsvarianten für den Coil- und Papiertransport lieferbar ist. Aber auch Megatrailer für den Automotive Bereich wird nachgefragt. Es gibt auch einen großen Bedarf an Container-Chassis, Baustoffsattel und Kippsattel. Traditionell sind in Österreich aufgrund der Nord-Süd-Verbindung über den Brenner Leichtbau-Fahrzeuge sehr gefragt und Kögel ist im Bereich Leichtbau seit Jahrzehnten als Pionier unterwegs.

Und gerade hier gibt es einen relativ starken Mitbewerber in Österreich, der zufälligerweise auch ganz in der Nähe beheimatet ist. Für die Platzierung des Headquarters gerade in Schärding – Was hat dafür den Ausschlag gegeben?



Da einige Mitarbeiter, von dem von Ihnen erwähnten Mitbewerber, jetzt für Kögel tätig und auch in der Region beheimatet sind, war dies der ausschlaggebende Grund für den Standort Schärding.

Wir leben ja in unsicheren Zeiten, sie haben es zuvor schon angesprochen mit den sprunghaften Preissteigerungen. Man weiß oft nicht, wie sich die Auftragslage entwickelt, Flexibilität ist daher wichtiger denn je. Finanzierungslösungen, Serviceverträge, Operate Leasing und Fahrzeugmiete sind auf dem Vormarsch. Was kann denn Kögel in diesem Bereich anbieten?

Kögel kann ein 360 Grad Rundum-Sorglos-Paket anbieten. Es geht los beim Fahrzeug, dem Produkt an sich, inklusive serienmäßig verbauter Telematik, welche immer wichtiger wird, um die Fahrzeuge effizient zu betreiben. Zusätzlich bietet Kögel die Finanzierung dazu an mit Operate Leasing oder Finance-Leasing in verschiedenen Varianten. Wir können auch Full-Service anbieten, inklusive Reifenwartung. Gebrauchte Fahrzeuge nehmen wir bei Bedarf in Zahlung und wir können auch für Spitzenabdeckung oder eine genaue Kostenkalkulation Mietfahrzeuge anbieten. Kögel hat über 1.000 Mietfahrzeuge im Pool in verschiedenen Bereichen, hauptsächlich General Cargo und Kühler. Sollten im Lebenszyklus des Aufliegers Ersatzteile erforderlich sein, bietet Kögel ein großes Ersatzteilportfolio mit an.Kurzum: Wir können von Anfang bis Ende für den Kunden im Trailer-Bereich alles bieten.