„Wir wollen unser Serviceangebot rund um den Nutzfahrzeugfuhrpark kontinuierlich weiter ausbauen“, sagt Thomas Eberl, Geschäftsführer bei KLVrent, der auch Geschäftsführer des Speditionsunternehmens Eberl ist. „Für unsere Spedition nutzen wir bereits seit Jahren die Mautservices von UTA Edenred. Wir freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit nun auszuweiten und so unseren KLVrent-Kunden jetzt ein viel umfassenderes Mobilitätsangebot unterbreiten zu können, das neben der reinen Fahrzeugvermietung auch Tanken in einem großen Netz sowie Laden von Elektrofahrzeugen, Mautlösungen und vielfältige weitere Serviceleistungen enthält.“



Carsten Bettermann, CEO von UTA Edenred, ergänzt: „Mit KLVrent und UTA Edenred kommen zwei starke Partner zusammen. Ich bin mir sicher, dass wir unseren neuen Partner mit unserem umfangreichen Akzeptanznetz, unseren vielfältigen Services und unseren digitalen Tools rund um die Mobilität optimal unterstützen und so die Attraktivität des Nutzfahrzeugvermieters für seine Kunden noch weiter steigern können.“