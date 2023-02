Der Schweizer Spezialist mit einem modernen Produktionsstandort innerhalb der EU hat seinen Fokus klar auf modernste Technologien gelegt. Begleitet von einem immer wichtiger werdenden Feinstaubproblem und der Klimaerwärmung, die die Kehrungen im öffentlichen Raum längst nicht mehr auf Frühjahr und Herbst beschränken, verlangt der Markt zusehends nach komfortablen, sicheren und effizienten Kehrmaschinen.



Bucher bietet diese in allen Größen, von der kleinen Kehrmaschine, die auch in den letzten Winkel einer Tiefgarage vordringen kann, bis zu XXL-Modellen, wie man sie ‒ aufgebaut auf modernen Lkw-Fahrgestellen ‒ auf großen Straßen, Autobahnen oder Flughäfen benötigt. Ein Bucher-Schwerpunkt war zudem die Entwicklung von vollelektrischen Kehrmaschinen mit einer Arbeitsleistung auf dem Niveau der dieselbetriebenen Modelle. Ein Projekt, das erfolgreich abgeschlossen wurde und viel mediale Aufmerksamkeit erzielt hat. Sobald es die Budgets der Kommunen erlauben, würde Bucher in der Lage sein, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern.



Seit einem Jahr Mitglied der Bucher-Familie ist Stefan Lösch. Seit vielen Jahren in diesem Segment aktiv, hat er den österreichweiten Verkauf übernommen und blickt auf ein erfolgreiches Einstiegsjahr zurück. Mitverantwortlich dafür sind die beiden Bucher-Service-Spezialisten Carl Aigner, der sich um die Anliegen der Kunden in Ostösterreich kümmert, und August Müller-Kreutzer, der Westösterreich betreut. Kombiniert mit einem entsprechenden Ersatz- und Verschleißteillager, kann Pappas auf Basis von fünf echten Bucher-Standorten rasche Hilfe und somit kurze Standzeiten garantieren. Wichtig ist dabei auch der mögliche Vor-Ort-Service für Kunden, bei Bedarf rund um die Uhr sieben Tage pro Woche, durch die zwei bereits angesprochen Serviceprofis.