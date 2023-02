In verschiedenen Positionen in den Tätigkeitsfeldern CharterWay, Vertrieb und Service in Europa hat Jens Tittel umfangreiche Erfahrungen gesammelt. In den letzten zehn Jahren verantwortete er den Aufbau des CharterWay- und FleetBoard-Geschäfts in Schweden und Dänemark. Anschließend leitete er das Vertriebs- und Marketing-Team für Mercedes-Benz und Fuso Trucks in Dänemark. Seit April 2018 steuert Jens Tittel als Managing Director die Geschäfte der Mercedes-Benz Trucks Schweden/Dänemark mit Sitz in Malmö und Kopenhagen.



Aufgewachsen ist er im süddeutschen Raum. Die letzten zehn Jahre hat der Vater dreier Kinder mit seiner Familie in Schweden gelebt. Er freut sich auf seine neue Aufgabe in Österreich und stellt insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Handels- und Servicenetz von Mercedes-Benz Trucks in den Vordergrund. „Unser Handels- und Servicenetz ist das Aushängeschild in Richtung unserer Kunden. Ein partnerschaftlicher und zielgerichteter Dialog mit dem Handel ist absolut notwendig, um gemeinsam den bestmöglichen Service für unsere Kunden in Österreich zu bieten“, betont Tittel.