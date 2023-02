Als zweites Ausstellungsstück zeigt Iveco Bus ein dreitüriges, stehplatzoptimiertes und 12 Meter langes vollelektrisches E-Way-Nachtlademodell mit Kameraspiegelsystem, Abbiegeassistenten und neuester Batterietechnik. Die neue Forsee-Power-ZEN-Batterie-Generation für einen langsamen Ladevorgang im Depot erhöht die Kapazität eines einzelnen Akkus auf 42 kWh. Diese neuen nicht gekühlten und nicht beheizten Hochleistungs-NMC-Batterien (Nickel-Mangan-Cobalt) bieten den Betreibern bis zu 20 Prozent mehr Energie und damit Reichweiten von über 400 Kilometern bei einer maximalen Kapazität von 462 kWh an Bord des 12 Meter langen E-Way-Modells. Je nach Einsatzszenario und Streckenprofil besteht auch die Möglichkeit, bis zu fünf zusätzliche Fahrgäste bei gleicher Reichweite wie bei der vorherigen ZEN-35-Batterie-Generation zu befördern. Ein weiterer Vorteil der neuen Batterien ist, dass sie modular aufgebaut sind und sich so einzelne Packs tauschen lassen beziehungsweise je nach Anforderung an den kalkulierten Linienumfang auch entsprechend weniger Packs zum Einsatz kommen können, was sich wiederum positiv auf Passagierkapazität auswirkt.