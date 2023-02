Highlight in der neuen Modellvariante ist das adaptive Fahrwerk „Air-Pro“ (Option). Dank der Luftfederung hinten lässt sich das Heck in nur 10 Sekunden zur leichteren Beladung anheben oder absenken oder entsprechend der Laderampe adaptieren. Während der Fahrt erfolgt eine dynamische Anpassung des Fahrwerks 100mal pro Sekunde. Das führt zu weniger Erschütterungen während der Fahrt und einer deutlich verringerten Seitenneigung selbst bei voller Beladung.

Auch im Cockpit hat sich der Komfort dank neuer Sitzpolsterung mit Memory-Schaum in Sitzkissen, Rückenlehne und Kopfstützen weiter verbessert. Als Neuheit kann der Daily zusätzlich zu Android Auto auch mit Amazon Alexa ausgerüstet werden. Und mit dem Telematik-Dienst „Iveco On“ bringt Iveco die umfassenden Funktionalitäten des elektronischen Fuhrparkmanagements aus dem schweren Lkw-Bereich in die Transporter-Klasse. Iveco On ist ab Kauf des Fahrzeugs fünf Jahre kostenlos verfügbar.