Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer stehen bei Iveco im Mittelpunkt. Dies spiegelt sich auch in der Partnerschaft mit Metallica wider, denn sie umfasst Aktivitäten, bei denen die Fahrerinnen und Fahrer als Protagonisten im Fokus stehen: Ein spezieller Wettbewerb lädt Fahrerinnen und Fahrer aller Fahrzeugmarken dazu ein, Videos von sich einzureichen, in denen sie zu Metallica-Musik performen, und bietet die Chance, Konzertkarten und tolle Preise zu gewinnen. Zudem können die Fans mit dem digitalen Tool MY METALLICA TRUCK personalisierte Metallica-Hintergründe mit ihren Fotos erstellen, die sich perfekt zum Teilen in den sozialen Medien eignen. Diese Initiativen unterstreichen das Engagement von Iveco für die Anerkennung und Unterstützung von Fahrerinnen und Fahrern und stehen im Einklang mit den fahrerzentrierten Werten des Unternehmens.