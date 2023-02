Iveco ist offizieller Ausrüster der beiden Teams „Boss Machinery Team de Rooy Iveco“ und „Eurol Team de Rooy Iveco“ und versorgt sie mit Fahrzeugen, Motoren und Ersatzteilen. Alle Iveco-Powerstar-Trucks sind mit 1.000 PS starken Cursor-13-Motoren ausgestattet, die FPT Industrial, die Schwestermarke von Iveco innerhalb der Iveco Group und weltweit führend in fortschrittlichen Antriebstechnologien, speziell dafür entwickelt hat. Zudem sind die Trucks mit Federungen und Reifendrucksystemen der neusten Generation ausgestattet. Die aktuelle Ausgabe der Rallye Dakar – an der 365 Fahrzeuge teilnehmen – hat wieder in Saudi-Arabien eine neue Route, die ein wahrer Ausdauerextremtest für das Material ist. Die Teilnehmer fahren eine Gesamtstrecke von über 8.500 Kilometern auf gefährlichem Terrain. Der Start erfolgt an der Küste des Roten Meeres, und die Ziellinie befindet sich in Damman auf der gegenüberliegenden Seite der Arabischen Halbinsel. Der Schwierigkeitsgrad wurde für diese Ausgabe, welche die Piloten auf eine harte Probe stellen wird, noch einmal erhöht: Fast 5.000 Kilometer an Sonderprüfungen sind im Prolog und in den 14 Etappen enthalten, darunter ein viertägiger Streifzug durch das Dünenmeer des Empty Quarter und eine „Marathon"-Etappe, bei der die Besatzungen und Rallye-Trucks ohne Unterstützung antreten.