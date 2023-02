Fast zwei Drittel der Befragten unterhalten bereits einen Flottenanteil von mindestens zehn Prozent elektrischer Antriebe. Die meisten Flottenbetreiber sind zudem bereit, den Anteil an emissionsarmen Fahrzeugen bis 2025 merklich zu erhöhen - 80 Prozent wollen Brennstoffzellen-Trucks und 100 Prozent batterieelektrische Lkw in ihre Flotten aufnehmen. Beim Einsatz von HDTs auf Langstrecken bleibt die Brennstoffzelle der bevorzugte Energielieferant elektrischer Antriebe, wogegen batterieelektrische Antriebe vorzugsweise für kürzere MDT- und LDT-Fahrten eingesetzt werden. Insgesamt werden die Absatzzahlen von E-Lkws in Europa über alle Gewichtsklassen hinweg bis 2030 um 20 Prozent ansteigen. Vollständig emissionsfreie Lkw werden 2030 einen Marktanteil von über 30 Prozent erreichen.