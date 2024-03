Einer der vielen Vorteile des ESS ist eine zuverlässige Stromverfügbarkeit. „Aufgrund des steigenden Energiebedarfs ist die Sicherung der Energieversorgung von drängender Wichtigkeit. Man möchte nicht entscheiden müssen, ob man die Beleuchtung in der Werkstatt eingeschaltet lässt oder die Elektrofahrzeuge der Kunden auflädt“, fügt Ronald Janssen hinzu. „Dieses Microgrid sorgt für eine beständige und nachhaltige Energieversorgung und ermöglicht gleichzeitig Schnellladungen. Es steht auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen oder in Zeiten unzureichender Netzstromversorgung zur Verfügung. Es ist gut zu wissen, dass wir uns immer auf den Energiespeicher verlassen können.“ Das Energiemanagementsystem erfasst alle relevanten Daten – von den erwarteten Sonnenstunden über den Energieverbrauch bis hin zu Bedarfsspitzen im Stromnetz – und passt das System entsprechend an, um höchste Effizienz bei niedrigsten Energiekosten zu erzielen. Darüber hinaus kann BEST Trucks mit Strom handeln: ihn lokal speichern, wenn die Tarife niedrig sind oder wenn es einen Überschuss an Solarenergie gibt, und ihn dann nutzen oder ins Netz einspeisen, wenn großer Bedarf herrscht und die Tarife entsprechend hoch sind. kt