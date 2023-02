Das Ziel des e-Racing-Teams an der HTL St. Pölten ist nicht die Teilnahme an Wettkämpfen, sondern die Entfaltung des kreativen Entwicklungspotenzials und der Konstruktion. Dabei tauchen die Schüler zum Teil tief in die Fahrzeugtechnik ein, wie Asch erklärt. So wurde etwa ein E-Gokart mit einer komplexen Steuerung und W-Lan-Antenne ausgestattet. Der Clou dabei: Während der Pilot das Maximum aus seinem Fahrzeug herausholt, kann die Begleitmannschaft außerhalb des Fahrzeugs die technischen Parameter mit einem Smartphone in Echtzeit überwachen und sogar aktiv in die Steuerung eingreifen. Stellt man zum Beispiel während der Fahrt fest, dass die Batteriekapazität nicht ausreicht, um die gesamte Strecke zu absolvieren, dann kann der Techniker aus der Ferne die Leistung drosseln und auf diese Weise die Reichweite erhöhen.

Dass diese Entwicklungsarbeit mehr ist, als nur Spielerei, davon zeugt der Erfolg der Absolventen. So hat etwa Davut Evsen, ehemaliger Mastermind des e-Racing Teams der HTL St. Pölten gerade einen Arbeitsvertrag bei Red Bull Powertrains unterschrieben, dem Motorenlieferanten von Red Bull Racing in der Formel 1. Nicht zuletzt in der Hoffnung auf künftiges Personal wird das e-Racing-Team auch von Wirtschaft und Industrie unterstützt, etwa von Mocom, LeTTo, Raiffeisenbank, Klenk & Meder, Indat, Schubert, IMS, Hofbauer, Sigmatek und Atemes. Hyundai stellt außerdem Akkufragmente des Hyundai Kona als Hardware-Sponsoring zur Verfügung.