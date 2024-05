Im Segment der leichten Nutzfahrzeuge zeigen u.a. Ford, Hyvia, Kia, Maxus, Piaggio, Renault, Toyota und VW Nutzfahrzeuge ihre Produkte. Das thematische Angebot der IAA TRANSPORTATION wird durch Reifenhersteller wie Bridgestone, Goodyear und Michelin abgerundet. Zudem präsentieren das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie Aeva und Hesai unter Einsatz von fortschrittlichen LiDAR-Technologien und ADAS-Systemen (Advanced Driver-Assistance Systems) zukunftsorientierte Konzeptlösungen zum Thema autonomes Fahren. Neben diesen Unternehmen stellen weitere technologiefokussierte Unternehmen wie alphitronic aus. Die teilnehmenden Unternehmen präsentieren sich in den vier Veranstaltungselementen der IAA TRANSPORTATION:

IAA Exhibition: Hier stellen internationale Aussteller ihre Innovationen einem internationalen Publikum vor und können neben eigenen Standbauten vorgefertigte Standbaupakete (u.a. für Startups) und andere Präsentationsformate nutzen.



IAA Exchange: Bei diesem Veranstaltungselement teilen internationale Redner ihre Ideen in Formaten wie Keynotes, Paneltalks oder Kamingesprächen und laden zu einem direkten Austausch vor Ort und digital ein.



IAA Experience: Hier werden Fachbesucher interaktiv in das Geschehen eingebunden. Neueste Branchentrends und Konzeptideen können live ausprobiert werden.



IAA Excite: Mit eigenen Use Cases haben hier die Aussteller die Möglichkeit die Fachbesucher zu begeistern.