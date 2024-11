Die gesamte Palette an PKW und leichten Nutzfahrzeugen von Stellantis ist vollständig mit HVO-Dieselkraftstoff – also hydriertem Pflanzenöl – kompatibel. Dies gab der Hersteller kürzlich in einer Aussendung bekannt. Der Biokraftstoff besteht aus nachwachsenden Rohstoffen. Anders als herkömmlicher, auf Mineralöl basierender Diesel wird er aus Abfallstoffen wie Pflanzenölen, tierischen Fetten und Altspeiseölen hergestellt.



Bei dem zur Herstellung von HVO verwendeten Hydrierverfahren entsteht ein schwefelfreier Kraftstoff mit niedrigem Gehalt an aromatischen Verbindungen und Schadstoffen, der sauberer verbrennt.