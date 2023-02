Am 8. Oktober veranstaltete MAN eine große Veranstaltung in seiner Niederlassung in Leopoldsdorf bei Wien. Das Event hatte den Charakter eines Oktoberfests mit entsprechender musikalischer Untermalung und Kulinarik. Das passt zur Tradition der Marke mit dem Löwen am Kühlergrill, die ihren Hauptsitz in München hat. Verknüpft wurde die Feier mit einer umfassenden Leistungsschau mit 70 individuell aufgebauten Kundenfahrzeugen. Außerdem wurden einige Exponate direkt von der IAA nach Leobersdorf gebracht, wie etwa eine TGX-Sattelzugmaschine EffiicencyPlus-Paket und drei schwere Lkw in der luxuriösen Ausstattungslinie „Individual Lion S“. Diese Top-Ausstattung ist neuerdings nicht nur für Zugmaschinen, sondern auch für die schwere Baufahrzeugreihe TGS verfügbar. MAN möchte damit den Fahrern einen noch komfortableren Arbeitsplatz bieten. Unternehmer können außerdem ihre Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern hinter dem Lenkrad zum Ausdruck bringen und durch die attraktiven Fahrzeuge ihr Image pflegen. Gerade im Hinblick auf den sich immer weiter verschärfenden Fahrermangel setzen Transporteure und Bauunternehmer vermehrt auf besonders ansprechende Arbeitsgeräte, um sich als Arbeitgeber entsprechend attraktiv zu machen. Und natürlich wollen auch selbstfahrende Unternehmer gerne den Komfort und Luxus im „Chefsessel“ hinter dem Steuer genießen, den der MAN Individual Lion S bietet.



Ausgesprochenes Glück hatte MAN bei der Veranstaltung mit dem Wetter: Es war ein besonders milder und sonniger Herbsttag und so sind über 800 Kunden und Geschäftspartner der Einladung des Markführers für schwere Lastwagen in Österreich nach Leopoldsdorf gefolgt.