"Der Platz auf dem Gelände ist sehr begrenzt, was sich sowohl auf die Abfertigung der Lkw als auch auf die Lagerung der Wechselbehälter auswirkt“, erläutert Ingo Marko, Senior Consultant und Projektleiter Logistik bei Inform. "Wir berechnen die voraussichtliche Ankunftszeit eingehender Lkw bereits während der Fahrt zum regionalen Paketzentrum. Anweisungen zur Anlieferung und Abholung erhalten die Fahrer bereits vor ihrer Ankunft per SMS auf ihrem Mobiltelefon. Darüber hinaus werden überzählige Wechselbehälter in einem externen Lagerbereich gelagert, der auch durch das YMS verwaltet wird. So lassen sich die Fahrten der innerbetrieblichen Transportmittel zu und von diesem externen Bereich ebenfalls mit dem System optimieren", fügt Marko hinzu.