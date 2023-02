Während der 67. Vollversammlung der GSV am 24. März 2022 ist Herr Dipl.-Ing. Markus Racz einstimmig zum neuen Präsidenten der GSV gewählt worden. Der bisherige Präsident, Herr Dkfm. Hans Peter Halouska, hat nicht mehr kandidiert : "Nach 12 Jahren und anhaltendem Erfolgskurs der GSV macht es Sinn, das Steuer in neue, jüngere Hände zu übergeben. Ich wünsche Markus Racz und der GSV weiterhin viel Erfolg und bedanke mich bei meinem Team, den Kollegen im Präsidium und im Vorstand für die konstruktive und stets harmonische Zusammenarbeit."Markus Racz bringt beste Voraussetzungen mit: Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Yunex Traffic Austria GmbH hat Herr Racz in den letzten Jahren die GSV intensiv kennengelernt und mitgestaltet, seit dem Jahr 2019 auch als Vizepräsident: "Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und möchte den bewährten Erfolgskurs fortsetzen, bei Bedarf aber auch Anpassungen vornehmen und mit den Mitgliedern und Stakeholdern einen regen Austausch pflegen."



Herrn Racz Nachfolge als Vizepräsident tritt Herr Dipl.-Ing. Hans Peter Hasenbichler, Geschäftsführer der via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH, an. Zweiter Vizepräsident bleibt Herr Dr. Walter Hecke, Geschäftsführer der Consualia GmbH. Beide sind seit vielen Jahren eng mit der GSV verbunden. Herr Dkfm. Hans Peter Halouska wurde von der Vollversammlung einstimmig zum Ehrenpräsidenten der GSV gewählt. Neu in den Vorstand der GSV wurden Frau Mag.a Karin Zipperer, MBA, Sprecherin des Vorstandes der VOR, Verkehrsverbund Ostregion, und Herr Ing. Mag. Alexander Klacska, Unternehmer und Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr, WKO, gewählt.