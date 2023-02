2022 verstärkt Goodyear sein Engagement in der Königsklasse des europäischen Truck-Racing als Titelsponsor der Goodyear FIA European Truck Racing Championship (Goodyear FIA ETRC). Im Rahmen der intensivierten Partnerschaft wird Goodyear die Meisterschaft dabei unterstützen, das Ziel Netto-Null-Emissionen zu erreichen, das von der FIA im Einklang mit dem Pariser Abkommen festgelegt wurde. Die Meisterschaft soll bis spätestens 2038 komplett emissionsfrei sein. Die diesjährige Saison, bei der 15 Teams und ihre Fahrer in acht Rennen um den Meistertitel kämpfen, läuft bereits seit Mai. Das nächste Kräftemessen findet am am 16. und 17. Juli am Nürburgring statt. Neu in diesem Jahr ist die Einführung des Runderneuerungsprogramms von Goodyear im Rahmen der Goodyear FIA ETRC.



Das seit vielen Jahren etablierte Runderneuerungsprogramm für Lkw-Reifen wird bereits von führenden europäischen Transportunternehmen eingesetzt und hilft ihnen, die Gesamtkosten für Reifen um zehn Prozent zu senken und die Lebensdauer der Reifen um weitere 150 Prozent zu verlängern. Als neuer Titelsponsor und langfristiger exklusiver Reifenlieferant ist Goodyear fest entschlossen, die Goodyear FIA ETRC als Test- und Innovationsplattform zu nutzen, um der Nutzfahrzeugbranche weiterhin den Weg zu einer effizienten Kreislaufwirtschaft und niedrigeren Emissionen zu ebnen.



Maciej Szymanski, Marketing Director Commercial Europe, Goodyear sagt dazu: „Wir freuen uns, mit der FIA und der ETRA zusammenzuarbeiten und die Goodyear FIA European Truck Racing Championship in diesem Jahr noch nachhaltiger zu gestalten. Wir führen nun das Runderneuerungsprogramm von Goodyear im Rahmen der Goodyear FIA ETRC ein. Tests unter extremen Rennbedingungen haben zur Entwicklung der fortschrittlichen und robusten Karkassen-Technologie von Goodyear beigetragen. In Zukunft werden wir die Lebensdauer der Karkassen von Rennreifen in hochwertigen und ausgewählten Runderneuerungsprogrammen für den Straßenverkehr weiter verlängern. Dies ist ein gutes Beispiel für das Kreislaufwirtschaftsmodell von Goodyear, das keine Kompromisse bei der Qualität oder Leistung eingeht.“



Weitere Renn-Events 2022:



Most, Tschechien (3. – 4. September)

Zolder, Belgien (10. – 11. September)

Le Mans Bugatti, Frankreich (24. – 25. September)

Jarama, Spanien (1. – 2. Oktober)