Die Europäische Kommission hat im Dezember 2019 ihre Strategie des Europäischen Green Deals präsentiert, um Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Kurz zuvor trat die EU-Verordnung 2019/1242 in Kraft. Sie soll den Schadstoffausstoß im Transport- und Logistikmarkt begrenzen und gibt strikte CO 2 -Emissionsnormen für neue, schwere Nutzfahrzeuge vor: die Reduktion der CO 2 -Emissionen um 15 Prozent ab 2025 und um 30 Prozent ab 2030.



„Vor diesem Hintergrund sagt Goodyear einen Paradigmenwechsel für das Reifenmanagement in der Transportbranche voraus. Wir sind überzeugt, dass Kraftstoff- und CO 2 -Effizienz den Faktor Laufleistung als ausschlaggebendes Kriterium bei der Reifenwahl ersetzen wird: Flotten müssen Klimagesetzgebung sowie die Nachhaltigkeitsziele ihrer Kunden erfüllen und gleichzeitig ihre Kosten senken. In diesem Kontext gewinnt Runderneuerung erhöhte Aktualität, weil sie die CO 2 -Bilanz von Flotten verbessert, auch über den Effekt kraftstoffeffizienter Reifen hinaus. Runderneuerung ist nachhaltig und trägt zur Kreislaufwirtschaft bei“, sagt Oliver Sindermann, Sales General Manager Commercial DACH, Goodyear.



Mit dem Multi-Leben-Programm können Flotten das Leben eines Reifens um zusätzliche 150 Prozent auf insgesamt vier Reifenleben verlängern. Die hochwertigen Goodyear-Reifen werden nach dem ersten Lebenszyklus zunächst nachgeschnitten (plus 50 Prozent Reifenleben), dann runderneuert (zusätzliche 50 Prozent) und dann nochmal nachgeschnitten (weitere Prozent). Für diese vier Reifenleben zahlt der Kunde bis zu zehn Prozent weniger als beim Kauf von zwei Sätzen Neureifen, die er weder nachschneidet noch runderneuert, sondern nach dem jeweils ersten Lebenszyklus entsorgt. Goodyear bietet das Programm in zwei flexiblen Varianten: mit der Runderneuerung kundeneigener Karkassen und mit Karkassentausch.