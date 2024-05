Mit dem neuen Conti Eco der fünften Generation reduziert Continental die Anzahl der Reifenlinien für den Güterverkehr. „Unser neuer Reifen baut auf den erfolgreichen Vorgängern Conti EcoPlus Gen3+ für den Fernverkehr und Conti EcoRegional Gen3+ für den Regionalverkehr auf. Der neue Conti Eco vereint die besten Eigenschaften von Conti EcoPlus und Conti EcoRegional und hebt diese auf ein neues Level“, erklärt Hinnerk Kaiser, der die Entwicklung von Lkw- und Busreifen bei Continental verantwortet. Möglich wird dies durch einen optimierten Rollwiderstand bei hoher Laufleistung – eigentlich zwei klassische Zielkonflikte in der Reifenentwicklung. „Wenn ein Reifen früher besonders leicht abrollte und somit weniger Antriebsenergie brauchte, konnte das zulasten von Robustheit und Lebensdauer gehen“, erklärt Kaiser.

Jetzt haben sich die Reifenentwickler bei Continental auf laufleistungsneutrale Maßnahmen zur Verbesserung des Rollwiderstands in allen Komponenten konzentriert – in der Karkassenkonstruktion, an den Laufflächen sowie beim Design der Gesamtkontur und des Profils. Die Laufflächen in Zwei-Lagen-Konstruktion (cap-base) mit innovativen Mischungen führen zu einer hohen Laufleistung und großer Robustheit bei gleichzeitig optimiertem Rollwiderstand. Die Straßenkontaktmischung (cap) ermöglicht die Fokussierung auf Laufleistung und Robustheit. Die technischen Performance-Parameter sind eindeutig: An der Lenkachse verringert beispielsweise eine größere Menge Laufstreifenunterprofil den Rollwiderstand; gleichzeitig ermöglicht sie Laufflächenmischungen mit Fokus auf der Laufleistung. An der Antriebsachse fördert besonders das optimierte Schulterdesign mit innovativer Lamellenbildung im Laufstreifenschulterbereich einen gleichmäßigen Reifenverschleiß – ebenfalls positiv für die Laufleistung. In der Karkasse wirken mehrere Mischungskomponenten und eine neue Gestaltung der Wulstgeometrie rollwiderstandsoptimierend. Durch die Kombination dieser Maßnahmen ergeben sich bis zu 12 Prozent Verbesserung im Rollwiderstand sowie bis zu 10 Prozent Verbesserung in der Laufleistung im Vergleich zu den beiden Vorgängerprodukten. „Wenn unser Produkt die Kraftstoffeffizienz eines Lkw steigert und länger hält, reduziert das CO2-Emissionen“, erläutert Hinnerk Kaiser. So gewinnt die richtige Reifenwahl gerade vor dem Hintergrund der emissionsabhängigen Mautkomponente für Flottenbetreiber innerhalb der EU noch einmal an Bedeutung. Eine Flotte mit 100 Fahrzeugen, die mit Conti Eco HS 5/ HD 5-Reifen anstelle der Vorgängermodelle EcoRegional HS 3+/ HD 3+ ausgestattet ist und die jährlich rund 80.000 km im Regionalverkehr zurücklegt, kann bis zu 69.000 Euro Kosten und 120 Tonnen CO2 einsparen.