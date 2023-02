Bald ist Herbst, bald beginnt die Schule, und bald geht auch das neue Lehrjahr los. D-A-CH-übergreifend werden 95 neue Lehrlinge von Gebrüder Weiss aufgenommen. das sind um fünf mehr als im Vorjahr. Und es sollen noch mehr werden: Denn rund 20 Lehrstellen will Gebrüder Weiss in Österreich und Deutschland zusätzlich im Laufe des Ausbildungsjahres 2022/23 besetzen. „An einigen Standorten kann eine Lehre auch unter dem Jahr begonnen werden. Beim Recruiting flexibel zu agieren und die persönliche Situation der Bewerberinnen und Bewerber zu berücksichtigen, ist uns wichtig und zahlt sich aus“, sagt Monika Mandl, Leiterin Human Resources Development bei Gebrüder Weiss. Bereits im vergangenen Jahr vergab das Unternehmen zahlreiche Lehrstellen nachträglich. Derzeit beschäftigt Gebrüder Weiss 262 Lehrlinge an 37 Standorten in der D-A-CH-Region. Weitere 18 junge Menschen werden in Serbien und Ungarn ebenfalls dual ausgebildet.



Die weit überwiegende Zahl der Lehrlinge wird nach ihrem Abschluss übernommen. Und das ist auch das Ziel. Daher legt Gebrüder Weiss großen Wert auf die Qualität der Ausbildung sowie eine intensive Betreuung der Berufsneulinge. Dass sich diese Haltung auszahlt, zeigt auch der Gewinn der diesjährigen Österreichischen Staatsmeisterschaften der Berufe „AustrianSkills“ in der Kategorie Speditionskaufmann/-frau.

An einigen österreichischen Standorten bietet Gebrüder Weiss im Rahmen der Dualen Akademie eine verkürzte Ausbildung an, die sich speziell an Maturanten von Allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) und Berufsumsteiger mit Matura richtet. In dieser Form kann die Lehre zum Speditionskaufmann bzw. zur Speditionskauffrau in zwei statt drei Jahren absolviert werden, inklusive attraktiver Rahmenbedingungen wie z.B. Auslandspraktika.